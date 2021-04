Reflexie na lesk a biedu slovenskej politiky, alebo Kocúrkovo pokračuje...

Nemusíme čakať na kolektívnu odozvu štátov EÚ voči Rusku v odvolávaní ruských diplomatov, ale po paralele Slovenského štátu z roku 1941 by sme rovno mohli vyhlásiť Tchorčokom vojnu Rusku. Tým by sa osvedčené Kocúrkovo zavŕšilo....

Pán minister Korčok (cháp Tchorčok) si myslí, že Slováci stratili pamäť od jeho vyhlásenia po návšteve americkej ambasády, po privezení Sputnika V na Slovensko, že Sputnik V je hybridná geopolitická zbraň. Následne však 19. apríla vyhlásil, že Sputnik treba vnímať len ako vakcínu ktorá chráni životy. No ak sa správa takto minister zahraničných vecí nemožno to inak nazvať ako politický Tajtrlicizmus v priamom prenose a v tomto smere môžeme už len očakávať, že aj my konečne nájdeme skrytých ruských agentov na Slovensku a pripojíme sa ku koordinovanému postupu krajín EÚ pod vedením vyššej moci. Najlepšie by sa zabili dve muchy jednou ranou, ak by sa odhalili títo agenti v akcii za vlády premiéra Pellegriniho... A čo tak rozšíriť naše pátranie aj po amerických agentoch? To by vo vláde, v parlamente a v Paláci asi, okrem Matoviča, nezostal kameň na kameni...!!!

Hľadanie ruských agentov, možno aj dvojitých, ktorí sa aj v minulosti pohybovali na našom území, by nemal byť asi problém. Ich mená určite nájdeme vyryté do kameňa na Slavíne, alebo ostatných vojnových cintorínoch. Aby sme odstránili všetky pochybnosti, že zmyslom našej zahraničnej politiky je poklonkovanie a pritakávanie a dali všetkým pochybovačom jednoznačne najavo, že vedieme suverénnu politiku nášho štátu a nemusíme čakať na kolektívnu odozvu štátov EÚ voči Rusku v odvolávaní ruských diplomatov, tak po paralele Slovenského štátu z roku 1941 by sme rovno mohli vyhlásiť Tchorčokom vojnu Rusku. Armádu by mohol viesť Naď za podpory brigádneho generála Lengvarského (pre prípad prepuknutia ďalšej vlny pandémie covid- 19). Prechodom cez Zakarpatskú Ukrajinu by sme sa mohli dozbrojiť vojakmi slovenského pôvodu. Prípadný útok na Moskvu by mohol prebiehať pod krycím názvom SLOVANIA. Tým by sa osvedčená Kocúrkovská paródia v našom prevedení originálne zavŕšila...