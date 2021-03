Reflexie na súčasnú vládnu krízu

Slovensko sa dostalo do situácie, ktorú bratia Česi nazývajú „Cirkus Klucký“ a my „Kocúrkovo“. Áno, inak sa nedá nazvať tento boj o moc a zvrhnutie súčasnej moci.

Miroslav Kollár, emeritný kancelár NR SR a občiansky aktivista

Slovensko sa dostalo do situácie, ktorú bratia Česi nazývajú „Cirkus Klucký“ a my „Kocúrkovo“. Áno, inak sa nedá nazvať tento boj o moc a zvrhnutie súčasnej moci. Spúšťačom všetkého bola nevinná vakcína SPUTNIK V, ktorá sa stala zrazu ideologickým nástrojom hybridnej vojny, ktorú odštartoval minister zahraničia Korčok, samozrejme po „nabrifovaní vyššou mocou“. Dodal guráž ubiedenému Sulíkovi, ktorý znášal celý rok ponižovanie od Matoviča. Spustil genocídu súčasnej vlády, ktorej cieľom bolo pochovať premiéra a s ním aj OĽANO. Prezidentka už zvolávala hostí na „kar“, ale nebožtík stále ešte žil. Ba naopak, stalo sa, čo v našej diplomacii ešte nebolo. Matovič známy „kamikadze manažér“ prišiel s geniálnym riešením na prekonanie krízy v tom, že splní všetky požiadavky SaS a Za Ľudí, ale neumrie. Nastala zdanlivo patová situácia do ktorej vehementne vstupuje opäť ako „predmanželská poradňa “ aj prezidentka vedená amatérskym zborom poradcov. Nádeja sa, že Matovič po vzore ostatných teatrálnych demisií ministrov podá tiež demisiu a ona ako spasiteľka vymenuje svoju vládu. Verím však, že Matovič neskočí na jej udičku. Naopak, začne aktívne rokovanie o zostavení novej vlády a premiéra z OĽANO, ktorej súčasťou bude aj on. Takto ju predloží pani prezidentka, a ak dostane záruky na jej vymenovanie (ako dostal v minulosti Fico od Kisku), tak následne podá demisiu. Môže mu byť jedno kto bude vo vláde a kto bude premiérom, on ako člen vlády a predseda koaličnej strany s väčšinovým zastúpením vo vláde bude rozhodujúcim elementom. K urýchlenému doriešeniu krízy pomôže Matovičovi aj ultimátum Borisa Kollára na ukončenie krízy, aby tak zabránil prerastaniu vládnej krízy do chaosu v parlamente.

Igor gratulujem, geniálne si to vymyslel. Tomu sa hovorí po našom: „Vytrel si im kocúra.“