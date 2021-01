Reflexie na tragickú smrť generála Milana Lučanského - čo je fikcia a čo je pravda ?

Dnes miesto demagógie ministra Naďa a vyhrážania sa zdravotníkom je potrebné objektívne prispieť k zverejneniu validných faktov a tým k rozptýleniu konšpirácii o tragickej smrti generála Lučanského. Občan má právo vedieť pravdu...

Minister Naď sa dal počuť, že v súvislosti s údajným únikom faktov z lekárskej správy vyšetrovania generála Lučanského, je treba prešetriť a potrestať zdroj úniku informácií. Aj tu platí: „Ak dvaja robia to isté, nie je to to isté.“

Všetci si pamätáme, keď Igor Matovič v rámci svojej predvolebnej kampane na tlačovej besede v parlamente informoval v priamom prenose o faktoch z vyšetrovacích spisov kauzy Kočner. Vtedy sa Naď nedožadoval vyšetrenia, ako sa Matovič k týmto materiálom dostal a že je treba potrestať zdroj úniku informácií. Ba naopak, keď ste boli v opozícií obhajovali ste, že ide o službu občanovi, ktorý má právo v rámci demokracie byť informovaný. Domnievam sa, že i okolnosti smrti generála Lučanského by sa mali tiež objektívne vyšetriť a práve informácie z lekárskej správy môžu byť korunným dôkazom v tomto smere. Preto i v záujme lekárov by sa mali všetky pochybnosti rozptýliť a všetky nejasnosti faktami objasniť. Všetci si pamätáme na prípad z nitrianskej nemocnice o bielení záznamu v zdravotnej dokumentácie. Bolo to práve OĽANO, ktoré ocenilo odvážny čin pani doktorky laureátkou Bielej vrany.

Tak čo pán Naď, prestaňte s demagógiou a miesto vyhrážania sa zdravotníkom prijmite s pokorou sebareflexiu a odíďte skôr ako bude neskoro. Prekážate princípom právneho štátu!

Teraz miesto demagógie je potrebné objektívne prispieť k zverejneniu validných faktov a tým k rozptýleniu konšpirácii o tragickej smrti generála Lučanského. Občan má právo vedieť pravdu...